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Энберт: возвращение на международные турниры даст каждому фигуристу огромный импульс

Энберт: возвращение на международные турниры даст каждому фигуристу огромный импульс
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Серебряный призёр Олимпиады-2018 в командном первенстве, бронзовый призёр чемпионата мира и Европы в парном катании Александр Энберт высказался о возможном возвращении российских фигуристов к участию в международных соревнованиях.

«Без такого стимула и такой мотивации, как международные турниры, как шанс стать чемпионом Европы, мира или Олимпийских игр, тяжело. Я представляю, как ребятам тяжело преодолевать себя на каждой тренировке через боль и травмы.

Вернут ли нас в следующем сезоне? Мне сложно сказать. Здесь вопрос не в спорте, что‑то предположить не могу. Я надеюсь и болею за наших ребят. Желаю им скорейшего возвращения, потому что я уверен: это даст каждому огромный импульс», — приводит слова Энберта «Матч ТВ».

Напомним, российские фигуристы отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

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