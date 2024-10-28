Стали известны пары участников нового «Ледникового периода»

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Стало известно, какие пары стали участниками проекта «Народный ледниковый период».

По информации Sport24, всего образовано 14 дуэтов, профессиональные фигуристы будут выступать как с известными личностями, так и с фигуристами-любителями.

Наталья Саблина – Алексей Ягудин

Евгения Тарасова – Олег Андреев (актёр)

Ангелина Стречина (актриса) – Александр Энберт

Арина Аверина (гимнастка) – Владимир Морозов

Валя Карнавал (певица) – Никита Кацалапов

Татьяна Тотьмянина – Александр «Т-Killah» Тарасов (певец)

Кристина Сухобрусова – Максим Шабалин

Аделина Сотникова – Григорий Сперанский (актёр)

Виктория Синицина – Кирилл Чернышенко (актёр)

Азиза Минекаева (актриса) – Максим Ковтун

Татьяна Волосожар – Максим Крестин

Елизавета Туктамышева – Артур Сопельник (актёр)

Дина Аверина (гимнастка) – Дмитрий Соловьёв

Юлия Сёмина (актриса) – Максим Маринин

Ранее сообщалось, что от участия в проекте отказалась олимпийская чемпионка Анна Щербакова. Ведущими станут Евгения Медведева и Алексей Ягудин.