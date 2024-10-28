Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Дина Аверина получила травму в первый день съёмок «Ледникового периода»

Дина Аверина получила травму в первый день съёмок «Ледникового периода»
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2020 российская гимнастка Дина Аверина получила травму в первый день съёмок проекта «Народный ледниковый период». Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

«У Дины Авериной был разбит подбородок во время тренировок, даже зашивали», — приводит слова Алексея Ягудина источник.

Дина Аверина выступит на «Ледниковом периоде» в паре с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Дмитрием Соловьёвым. Всего в рамках проекта примут участие 14 дуэтов.

«Я не волновалась, потому что у меня самый лучший партнёр. Он меня обучает, ведёт, как я могу его подвести», — сказала сама спортсменка.

Материалы по теме
Стали известны пары участников нового «Ледникового периода»
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android