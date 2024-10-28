Туктамышева, Гуменник и Ягудин выступят в предновогоднем шоу в Петербурге

Елизавета Туктамышева, Петр Гуменник, Николай Угожаев и олимпийские чемпионы Елена Бережная и Алексей Ягудин – истинно петербургский состав звёздных фигуристов разных поколений встретит зрителей на арене Ледового 30 и 31 декабря на спектакле «12 месяцев».

В последние выходные перед Новым годом Санкт-Петербургский Ледовый театр покажет новогоднюю сказку в постановке Ильи Авербуха. Петербургский театр, известный своими яркими и добрыми ледовыми спектаклями, представит ледовую постановку по мотивам Самуила Маршака, переосмысленную в завораживающих проекциях от Raduga Design и концептуальных декорациях художницы Нины Кобиашвили.

Роль Принцессы в спектакле исполнит Елизавета Туктамышева. Принцесса и Учитель Танцев, самый обаятельный и привлекательный Алексей Ягудин — харизматичная парочка; их роли полны обаяния и юмора. Учитель не только объясняет Принцессе важность запятой в предложении «казнить нельзя помиловать», но попутно проверяет знания у юных зрителей шоу в интерактивных номерах. Очаровательная Елена Бережная в роли коварной мачехи даёт падчерице невыполнимое задание – найти подснежники в зимнем лесу.

Спектакль идет 1 час 20 минут. Дети до трёх лет имеют право бесплатного прохода без отдельного места.