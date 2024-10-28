Анна Щербакова – об участии в «Ледниковом периоде»: давайте сохраним интригу пока что

Олимпийская чемпионка и чемпионка мира Анна Щербакова не исключила, что будет участвовать в следующем сезоне шоу «Ледниковый период».

«Давайте сохраним интригу пока что. В будущем все возможно», – приводит слова Щербаковой «РИА Новости Спорт».

Напомним, сейчас идут съёмки «Народного ледникового периода», Щербакова вошла в состав жюри, хотя изначально продюсер проекта Илья Авербух называл её среди возможных участниц. В прошлом сезоне Анна была ведущей вместе с Алиной Загитовой и Алексеем Ягудиным. «Народный ледниковый период» Ягудин проведёт в паре с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.