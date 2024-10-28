Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Анна Щербакова – об участии в «Ледниковом периоде»: давайте сохраним интригу пока что

Анна Щербакова – об участии в «Ледниковом периоде»: давайте сохраним интригу пока что
Комментарии

Олимпийская чемпионка и чемпионка мира Анна Щербакова не исключила, что будет участвовать в следующем сезоне шоу «Ледниковый период».

«Давайте сохраним интригу пока что. В будущем все возможно», – приводит слова Щербаковой «РИА Новости Спорт».

Напомним, сейчас идут съёмки «Народного ледникового периода», Щербакова вошла в состав жюри, хотя изначально продюсер проекта Илья Авербух называл её среди возможных участниц. В прошлом сезоне Анна была ведущей вместе с Алиной Загитовой и Алексеем Ягудиным. «Народный ледниковый период» Ягудин проведёт в паре с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.

Материалы по теме
Стали известны пары участников нового «Ледникового периода»
Материалы по теме
Участие Щербаковой в «Ледниковом периоде» — просто безумие! Её здоровье вновь под угрозой?
Участие Щербаковой в «Ледниковом периоде» — просто безумие! Её здоровье вновь под угрозой?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android