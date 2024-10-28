Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Татьяна Тарасова заявила, что Трусова не выиграла бы Гран-при в Магнитогорске у Фроловой

Татьяна Тарасова заявила, что Трусова не выиграла бы Гран-при в Магнитогорске у Фроловой
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что Александра Игнатова (в девичестве — Трусова) не смогла бы выиграть первый этап Гран-при России, который прошёл в Магнитогорске.

«Соревнования в Магнитогорске прошли просто прекрасно, и они показали, что девушки находятся в хорошей форме. Анна Фролова каталась очень солидно и все исполнила если не на сто процентов, то практически без ошибок.

Трусова не катается уже несколько лет, мы что, без Трусовой умерли? Она очень способная и талантливая фигуристка, но ведь уже давно не выступает на соревнованиях. Она вряд ли бы выиграла у Фроловой», — цитирует Тарасову «РИА Новости Спорт».

Напомним, победу на турнире одержала Анна Фролова. Второе место заняла Ксения Гущина, третьей стала Ксения Синицына. Ни одна из фигуристок не исполняла элементы ультра-си.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 1, Магнитогорск
Женщины. Произвольная программа
27 октября 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Окончено
1
Анна Фролова
Санкт-Петербург
226.33
2
Ксения Гущина
Санкт-Петербург
203.78
3
Ксения Синицына
Москва
200.92
Материалы по теме
Кондратюк укатал безумным контентом, у пары Тутберидзе вырвали золото! Как прошёл Гран-при
Кондратюк укатал безумным контентом, у пары Тутберидзе вырвали золото! Как прошёл Гран-при
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android