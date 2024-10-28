Татьяна Тарасова заявила, что Трусова не выиграла бы Гран-при в Магнитогорске у Фроловой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что Александра Игнатова (в девичестве — Трусова) не смогла бы выиграть первый этап Гран-при России, который прошёл в Магнитогорске.

«Соревнования в Магнитогорске прошли просто прекрасно, и они показали, что девушки находятся в хорошей форме. Анна Фролова каталась очень солидно и все исполнила если не на сто процентов, то практически без ошибок.

Трусова не катается уже несколько лет, мы что, без Трусовой умерли? Она очень способная и талантливая фигуристка, но ведь уже давно не выступает на соревнованиях. Она вряд ли бы выиграла у Фроловой», — цитирует Тарасову «РИА Новости Спорт».

Напомним, победу на турнире одержала Анна Фролова. Второе место заняла Ксения Гущина, третьей стала Ксения Синицына. Ни одна из фигуристок не исполняла элементы ультра-си.