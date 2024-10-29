«Гамлет привлекателен и мерзок одновременно». Фигуристка Миронова — о произвольном танце

Российская фигуристка Екатерина Миронова, выступающая в танцах на льду с Евгением Устенко, рассказала об их произвольном танце сезона-2024/2025, поставленном под «Гамлета».

«Судьба Гамлета и Офелии далека от сказки. Персонажи испытывают сильные эмоции, вплоть до жестокости. Для меня как для читателя Гамлет похож на сильное пламя, которое сжигает всё вокруг. Тем он и притягателен, и мерзок одновременно. И истина его действий — загадка. Отец Офелии погибает от руки Гамлета, что доводит её до безумства.

Любила ли Офелия Гамлета? Думаю, что да. И это противоречие чувств, с которым она столкнулась, и стало финальной каплей. Её безумие и есть доказательство её любви. Что к Офелии, что к Гамлету сложно относиться равнодушно. Вопросов об их отношениях возникает много, что и делает этих персонажей такими интересными для изучения», — сказала Миронова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.