Визажист — о макияже российской фигуристки: обычно безумные женщины закусывают свои губы

Визажист-стилист Александра Сарапулова рассказала о макияже российской фигуристки Екатерины Мироновой для произвольного танца на тему «Гамлет». Спортсменка предстаёт в образе Офелии.

«Мы углубили глаза Екатерины тёмными оттенками. При помощи глиттера под глазами и затемнения уголков глаз создали ощущение, что Офелия давно и постоянно плачет. Эффект «напитанности слезами» проработали и на коже. Сильный акцент сделали на губы, потому что обычно безумные женщины закусывают свои губы. Мы их растушевали, чтобы создавалось ощущение, будто бы Офелия свои губы кусала до крови очень долгое время.

Волосы решили сделать такими, словно Офелия заплетала косы на ночь. На самом деле это исторически доказано, что в то время женщины ложились спать с заплетёнными волосами. И вот утром Офелия проснулась, и у неё осталась лёгкая небрежная волна от косы. Но и здесь мы добавили чуточку безумия. Мы эти косы абсолютно распушили, вычесали и закололи назад, чтобы, когда Офелия двигалась, было ощущение, что у неё волосы дыбом стоят.

И вот в этом и есть всё проявление безумной Офелии. Безумно влюблённой женщины. Женщины, которая, скорее всего, много дней не спит и плачет, терзается и мечтает о Гамлете. Поэтому глаза у неё впалые, а волосы растрёпанные», — сказала Сарапулова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.