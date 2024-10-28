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«Выглядит смешно». Тарасова раскритиковала прокат Вали Карнавал на «Ледниковом периоде»

«Выглядит смешно». Тарасова раскритиковала прокат Вали Карнавал на «Ледниковом периоде»
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Жюри «Народного ледникового периода» оценило прокат тиктокерши Вали Канавал, которая выступает на проекте в паре с олимпийским чемпионом Никитой Кацалаповым.

«Когда нет техники, любые твои отыгрывания выглядят смешно. Нужно улучшать технику, чтобы выражать то, что чувствуешь», — приводит Sport24 слова Татьяны Тарасовой.

«Не хватает уровня катания Вале. Как бы Никита не пытался это прикрыть, это очевидно. Но это только начало, впереди ещё много времени, чтобы потянуть технику. Надо работать», — добавил Роман Костомаров.

Также в жюри заседали Максим Траньков, Татьяна Навка и Анна Щербакова, которая отказалась от проекта в качестве участницы.

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