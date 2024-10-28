Лайшев: Валиева образована благодаря семье, а Загитова и Медведева — благодаря Тутберидзе

Бывший президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о качествах фигуристки Камилы Валиевой.

«Она выступает на таком мировом уровне и держит эту форму. Плюс она очень хороший, обаятельный, справедливый человечек. Тем более закончила школу с отличием. Очень умная девчонка с определённым интеллектом. Для её лет с достаточной образованностью, но это во многом благодаря семье. Это в семье такой потенциал.

Ну и потом, Щербакова, Загитова, Медведева — они все благодаря Тутберидзе такие высокоразвитые", — цитирует Лайшева «Татар-информ».

Напомним, Валиева отбывает четырёхлетнюю дисквалификацию по допинговому делу, но имеет право выступать в ледовых шоу. В ноябре она поучаствует в шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе».