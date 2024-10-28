Глейхенгауз: когда общались в последний раз, желанием Валиевой было вернуться в спорт

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз заявил о желании фигуристки Камилы Валиевой вернуться в спорт после дисквалификации.

«Когда мы общались в последний раз, то её желанием было вернуться в спорт. Что будет, через сколько времени это произойдёт, всё будет зависеть только от неё. Мне бы лично просто бы очень хотелось, чтобы она это сделала, потому что не хочется, чтобы фигурное катание осталось без такого уникального спортсмена», – цитирует Глейхенгауза ТАСС.

Напомним, Валиева отбывает четырёхлетнюю дисквалификацию за употребление триметазидина, которая отсчитывается с конца декабря 2021 года.