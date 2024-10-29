Туктамышева — о комментировании: надеюсь, зрители не стали переключать, услышав мой голос

Фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как оценивает себя в роли комментатора соревнований по фигурному катанию.

«Не могу сама оценить своё комментирование. Надеюсь, что зрители не стали переключать трансляцию, когда слышали мой голос, скажем так. Удаётся или нет, узнаем только со временем, потому что сразу так понять, что у тебя получается, что нет, мне кажется, невозможно. Но мне, по крайней мере, это нравится», — сказала Туктамышева в Okko.

Напомним, прошлой осенью Елизавета Туктамышева взяла паузу в спортивной карьере и сосредоточилась на выступлениях в ледовых шоу, саморазвитии и участии в медиапроектах.