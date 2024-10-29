Туктамышева сказала, следует ли комментатору говорить во время проката фигуристов

Фигуристка Елизавета Туктамышева ответила, что думает о комментировании выступлений фигуристов непосредственно во время проката ими программы.

«Смотря какие комментарии, смотря какой прокат. То есть я не вижу проблемы в том, когда происходит какое-то очень жёсткое и серьёзное падение, как-то это прокомментировать. Или, наоборот, какой-то великолепный прыжок. То есть постоянно, конечно, не надо разговаривать во время проката. Хочется насладиться фигурным катанием прежде всего. Но когда происходит что-то из ряда вон, в целом это можно акцентировать», — сказала Туктамышева в Okko.

Ранее Туктамышева оценила свою работу в качестве комментатора соревнований по фигурному катанию.