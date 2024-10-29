Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Туктамышева ответила, кто является её любимым комментатором в фигурном катании

«Не раздражало, чётко и по делу». Туктамышева призналась, кто её любимый комментатор
Елизавета Туктамышева
Комментарии

Чемпионка мира — 2015 в женском одиночном виде Елизавета Туктамышева ответила, кто является её любимым комментатором в фигурном катании.

«Мне очень нравится Тед Бартон, который комментировал юниорские гран-при. У него всегда такие положительные эмоции и высказывания о фигуристах. И не было никогда такого, чтобы он как-то вмешивался во что-то, и никогда не резало слух. Такая песня у него всегда была. Не раздражало, но всё было всегда понятно, чётко и по делу», — сказала Туктамышева в Okko.

Ранее Туктамышева рассказала, что думает о своей работе в качестве комментатора соревнований по фигурному катанию.

Материалы по теме
Туктамышева — о комментировании: надеюсь, зрители не стали переключать, услышав мой голос
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android