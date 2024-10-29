Туктамышева ответила, хочется ли ей критиковать спортсменов во время комментирования

Фигуристка Елизавета Туктамышева ответила, возникает ли у неё желание покритиковать спортсменов, когда она комментирует соревнования по фигурному катанию.

«Иногда. Я бы не назвала это критикой, я бы просто сказала, что на каких-то нюансах, которые, возможно, не самые положительные, тоже можно делать акцент. Потому что, если конкретно что-то очень плохо, мне кажется, в целом нет ничего такого, чтобы об этом сказать. Ну, не часто», — сказала Туктамышева в Okko.

Ранее Туктамышева ответила, нужно ли комментировать выступление фигуристов непосредственно во время проката ими программ на соревнованиях.