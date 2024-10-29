Елизавета Туктамышева ответила, как относится к критике своих прокатов со стороны комментаторов и известных личностей из бомонда фигурного катания.

«Дело в том, что я смотрю в основном свои успешные выступления. Когда я откровенно плохо катаю, то, конечно, я пересматривала, но редко. И обычно всё равно, чтобы прям критиковать, я такого не помню. То есть я спокойно отношусь к своим выступлениям, слушаю комментарии, но не было такого, чтобы я прям услышала и подумала, почему они так сказали, это же было абсолютно не так, или какие-то эмоции негативные у меня вызвало», — сказала Туктамышева в Okko.

Ранее Туктамышева объяснила, стоит ли комментировать выступление фигуристов непосредственно во время проката ими программ.