Туктамышева: могу прокомментировать футбол

Чемпионка мира — 2015 в женском одиночном виде Елизавета Туктамышева ответила, какие виды спорта, помимо фигурного катания, ей было бы интересно прокомментировать.

«Я в других не разбираюсь, но, если хотите, могу прокомментировать футбол, и это будет плохо, но весело», — сказала Туктамышева в Okko.

Напомним, осенью 2023-го Туктамышева объявила, что берёт паузу в спортивной карьере, хотя перед этим выступила на контрольных прокатах сборной России. С тех пор фигуристка не выступала на традиционных соревнованиях, но приняла участие в командном прыжковом турнире, а также турнире шоу-программ «Русский вызов».