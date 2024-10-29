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Туктамышева восхитилась короткой программой Малинина на Гран-при в Канаде

Туктамышева — о мужчинах на Гран-при в Канаде: короткая Малинина — стопроцентное попадание
Илья Малинин
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Фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, чья программа у мужчин-одиночников на этапе Гран-при в Канаде ей больше всего понравилась.

«Мне понравилась, как и в начале сезона, произвольная Ча Джун Хвана, короткая Ильи Малинина — это стопроцентное попадание. И сегодня мне очень понравилась и произвольная Ильи тоже, то есть он её прекрасно показал. На данном этапе всё. И было интересно наблюдать, как судьи — всё-таки сейчас начало сезона — готовы они ставить высокие оценки или не готовы. И казалось, что вчера так немножечко придерживали», — сказала Туктамышева в Okko.

Ранее Туктамышева ответила, кто является её любимым комментатором в фигурном катании.

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