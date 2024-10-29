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Туктамышева оценили шансы российских фигуристов взять медали на Гран-при в Канаде

Туктамышева о шансах россиян на Гран-при в Канаде: мальчики у нас стали ещё более сильными
Елизавета Туктамышева
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Елизавета Туктамышева ответила, кто из российских мужчин-одиночников смог бы претендовать на попадание в тройку на Гран-при в Канаде. Первое место там занял американец Илья Малинин с результатом 301,82 балла. Второе — японец Сун Сато, набравший 261,16 балла. Тройку лидеров замкнул Джун Хван Ча из Южной Кореи, получивший 260,31 балла.

«Я бы, наверное, акцент сделал не на результатах, а на контенте. Если они, например, заявленный контент выполнят, то это вполне конкурентоспособно, потому что и раньше, когда мы выступали на международной арене и катали, если чисто, то были там точно в призах или рядом с призами. А сейчас мальчики у нас стали ещё более сильными, развиваются как в первой, так и во второй оценке. Поэтому я думаю, что да. Если мы не берём Илью Малинина сейчас, какого-то запредельного катания, с каким нельзя было бы конкурировать», — сказала Туктамышева в Okko.

Ранее Туктамышева ответила, хочется ли ей критиковать спортсменов во время комментирования соревнований.

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