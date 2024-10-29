«Сальто в конце программы — это круто». Туктамышева оценила новые программы Малинина

Фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась впечатлениями от программ американца с русскими корнями Ильи Малинина на Гран-при в Канаде.

«По короткой я могу сказать, что мне очень нравится финальная часть после дорожки, когда идёт именно такая самая сильная часть, где идёт очень такая сильная музыка. И акцент, когда он делает через затихание свой фирменный прыжок с переворотом — бедуинский с одним дополнительным ещё поворотом. Это, конечно, создаёт потрясающий вау-эффект. И на самом деле не так-то просто найти какой-то такой нюанс, такое движение, чтобы это доводило зрителя до мурашек. А вот у Ильи это получается, и это очень круто.

Произвольная программа сегодня мне понравилась намного больше. Я видела его и в Lombardia, и на Skate America, и изначально меня никак не зацепило. Я смотрела исключительно на технику, что он делает. Да, сальто в конце программы — это тоже круто, особенно то, что у него одна нога за другой ногой идёт, и это ещё более сложно. А сегодня я увидела программу, увидела, что она ему нравится и что она даже ему идёт. Он начал отыгрывать ещё больше эмоций в ней, что тоже позволило нам, зрителям, ещё больше насладиться этой программой, этим прокатом, поэтому видно, как он растёт, как он развивается, и это очень круто», —сказала Туктамышева в Okko.

Напомним, Малинин взял золото на этапах Гран-при в США и Канаде, обеспечив себе таким образом место в финале серии.