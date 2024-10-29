Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Туктамышева сказала, кто может конкурировать с Малининым в текущем сезоне

Туктамышева сказала, кто может конкурировать с Малининым в текущем сезоне
Илья Малинин
Комментарии

Чемпионка мира — 2015 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева ответила, есть ли у американца Ильи Малинина конкуренты в текущем сезоне.

— Кто главный соперник Ильи Малинина в нынешнем сезоне?
— Если мы берём чисто прокат Ильи, я думаю, вряд ли кто-то сможет его побить, — сказала Туктамышева в Okko.

Напомним, Илья Малинин — первый фигурист в мире, которому удалось чисто исполнить четверной аксель на соревнованиях. В прошлом сезоне Малинин также впервые в истории сделал четверной аксель в короткой программе во время финала Гран-при. Минувшей весной спортсмен завоевал титул чемпиона мира, выполнив шесть квадов и установив мировой рекорд в произвольной программе — 227,79 балла.

Материалы по теме
Малинин — новый чемпион мира. После болезни Илья собрал шесть четверных, включая кваксель
Видео
Малинин — новый чемпион мира. После болезни Илья собрал шесть четверных, включая кваксель
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android