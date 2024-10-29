Туктамышева сказала, нужно ли американцу Малинину прыгать четверной аксель

Фигуристка Елизавета Туктамышева ответила, нужно ли американцу Илье Малинину сейчас прыгать четверной аксель.

«Мы с Катей (Екатериной Бобровой. — Прим. «Чемпионата») уже затронули тему четверного акселя, и я на самом деле не думаю, что сейчас он ему крайне нужен. Потому что я бы хотела как раз увидеть — мы все знаем, какой он профессионал в прыжках — хотелось бы как раз увидеть эту полноценную, яркую, произвольную программу со всеми элементами, но чтобы мы также были увлечены Ильёй до последней позы», — сказала Туктамышева в Okko.

Напомним, Илья Малинин победил на этапе Гран-при в Канаде с результатом 301,82 балла. Ранее он также взял золото на Гран-при в США и теперь гарантировал себе место в финале серии.