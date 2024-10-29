«Пупс». Камила Валиева показала забавное фото из детства

Российская фигуристка Камила Валиева опубликовала в соцсетях свою детскую фотографию. На снимке она в совсем раннем возрасте разговаривает по мобильному телефону.

«Пупс», — подписала фото Валиева на своей странице в телеграм-канале и добавила эмодзи «мур».

Фото: из личного архива Камилы Валиевой

Напомним, в конце января стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отсчёт срока начинается с 25 декабря 2021 года. Таким образом, участвовать в соревнованиях фигуристка сможет в конце декабря 2025 года, но она с одобрения ВАДА имеет право выступать в ледовых шоу.