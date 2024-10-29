Медведева выступит с солистом Большого театра в ледовом шоу в честь своего 25-летия

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева пригласила в своё ледовое шоу российского танцовщика и хореографа Ильдара Гайнутдинова. В паре с артистом Медведева представит зрителям танцевальный номер и откроет шоу своим выступлением без коньков.

Гайнутдинов является приглашённым солистом Большого театра России, ведущим солистом театра танца Аллы Духовой Todes, а также неоднократным победителем международных телевизионных танцевальных шоу и конкурсов SYTYCD, World of Dance и Dance Revolution. Знакомство Медведевой и Ильдара прошло на съёмках проекта ТНТ «Звёздные танцы». В программе Гайнутдинов стал партнёром Евгении. Премьерный выпуск телешоу покажут в эфире телеканала 3 ноября.

Евгения Медведева, Ильдар Гайнутдинов Фото: Пресс-служба Медведевой

Ильдар Гайнутдинов Фото: Пресс-служба Медведевой

«Как только мы с Ильдаром пришли на первую репетицию, я поняла, что мы сработаемся. Он очень талантливый парень и уже успел научить меня некоторым балетным элементам. Мы много танцевали вместе, научились чувствовать друг друга. И в какой-то момент в голове родилась идея поставить совместный номер специально для моего ледового шоу. Это будет очень красивый, эмоциональный танец», — цитирует Медведеву пресс-служба фигуристки.

Ледовое шоу Медведевой в честь её 25-летия пройдёт в Москве 15 ноября. Позже оно появится записи в эфире Первого канала.