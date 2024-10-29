Более 1,7 млн рублей готовы выделить на закупку билетов на шоу Навки три управы Москвы

Три управы Москвы планируют обеспечить жителей своих районов бесплатными билетами на ледовое шоу Татьяны Навки «Щелкунчик».

Согласно опубликованным на сайте Госзакупок заявкам, управа Дмитровского района выделила 484 тыс. рублей на покупку билетов, управа Академического района – 800 тыс. рублей, а администрация муниципального округа Раменки – 450 тыс. рублей. Таким образом, общая сумма затрат на закупку билетов московскими управами составит 1,734 млн рублей.

Напомним, премьерные показы ледового шоу «Щелкунчик» пройдут с 20 декабря 2024 года по 7 января 2025 года во дворце спорта «Мегаспорт».

Ранее Навка рассказала о премьере ледового шоу «История любви Шахерезады» в Индии.