Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Три московские управы планируют закупить билеты на шоу Навки «Щелкунчик» на 1,7 миллиона рублей

Более 1,7 млн рублей готовы выделить на закупку билетов на шоу Навки три управы Москвы
Татьяна Навка
Комментарии

Три управы Москвы планируют обеспечить жителей своих районов бесплатными билетами на ледовое шоу Татьяны Навки «Щелкунчик».

Согласно опубликованным на сайте Госзакупок заявкам, управа Дмитровского района выделила 484 тыс. рублей на покупку билетов, управа Академического района – 800 тыс. рублей, а администрация муниципального округа Раменки – 450 тыс. рублей. Таким образом, общая сумма затрат на закупку билетов московскими управами составит 1,734 млн рублей.

Напомним, премьерные показы ледового шоу «Щелкунчик» пройдут с 20 декабря 2024 года по 7 января 2025 года во дворце спорта «Мегаспорт».

Ранее Навка рассказала о премьере ледового шоу «История любви Шахерезады» в Индии.

Материалы по теме
«В этой стране не знают, что такое лёд». Навка — о премьере шоу «История любви Шахерезады»
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android