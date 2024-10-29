Экс-россиянка Губанова — о короткой программе: идея в том, что из-за денег я схожу с ума

Экс-россиянка Анастасия Губанова, выступающая за Грузию, рассказала об идеях новых программ.

— Если говорить о программах, то какая у них идея?

— Идея короткой программы в том, что из-за денег я схожу с ума. А идея произвольной – что нахожусь в космосе: меня выбросило с планеты Земля, я мечусь в космосе и очень хочу вернуться на Землю.

— У тебя очень красивые костюмы.

— Что касается костюма для произвольной, это была идея Ольги Германовны Глинки — нарисовать космос и планету Земля. Сетка означает облака. Шила костюм Светлана Гачинская. Она шила мне костюмы раньше, когда я была маленькая. И в этот раз я решила обратиться к ней снова. Для короткой костюм тоже делала она, — приводит слова Губановой Olympics.

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