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Экс-россиянка Губанова рассказала об идеях короткой и произвольной программ в текущем сезоне

Экс-россиянка Губанова — о короткой программе: идея в том, что из-за денег я схожу с ума
Анастасия Губанова
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Экс-россиянка Анастасия Губанова, выступающая за Грузию, рассказала об идеях новых программ.

— Если говорить о программах, то какая у них идея?
— Идея короткой программы в том, что из-за денег я схожу с ума. А идея произвольной – что нахожусь в космосе: меня выбросило с планеты Земля, я мечусь в космосе и очень хочу вернуться на Землю.

— У тебя очень красивые костюмы.
— Что касается костюма для произвольной, это была идея Ольги Германовны Глинки — нарисовать космос и планету Земля. Сетка означает облака. Шила костюм Светлана Гачинская. Она шила мне костюмы раньше, когда я была маленькая. И в этот раз я решила обратиться к ней снова. Для короткой костюм тоже делала она, — приводит слова Губановой Olympics.

Ранее стало известно, что три московские управы планируют закупить билеты на шоу Навки «Щелкунчик».

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