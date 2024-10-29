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Губанова: раньше представала на льду в образе светлой девочки, а теперь проявляется тёмная сторона

Губанова: раньше представала в образе светлой девочки, а теперь проявляется тёмная сторона
Анастасия Губанова
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Экс-россиянка Анастасия Губанова, выступающая за Грузию, рассказала, как новая короткая программа под кавер-песню Money Money Money в исполнении Кристиана Рейндля раскрыла её личность с другой стороны.

«Стиль короткой программы для меня совершенно новый. Он по-новому меня раскрывает. Этот стиль такой темноватый, дерзкий. Раньше я в основном представала на льду в образе светлой, нежной девочки. А здесь на льду проявляется моя тёмная сторона, дерзость», — приводит слова Губановой Olympics.

Ранее Губанова ответила, какие идеи заложены в её короткую и произвольную программы для текущего сезона-2024/2025.

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