Губанова: раньше представала в образе светлой девочки, а теперь проявляется тёмная сторона

Экс-россиянка Анастасия Губанова, выступающая за Грузию, рассказала, как новая короткая программа под кавер-песню Money Money Money в исполнении Кристиана Рейндля раскрыла её личность с другой стороны.

«Стиль короткой программы для меня совершенно новый. Он по-новому меня раскрывает. Этот стиль такой темноватый, дерзкий. Раньше я в основном представала на льду в образе светлой, нежной девочки. А здесь на льду проявляется моя тёмная сторона, дерзость», — приводит слова Губановой Olympics.

Ранее Губанова ответила, какие идеи заложены в её короткую и произвольную программы для текущего сезона-2024/2025.