Губанова: на меня повлияло замужество. Мы три дня отмечали свадьбу

Экс-россиянка Анастасия Губанова, представляющая Грузию, рассказала, что замужество положительно сказалось на её выступлениях в фигурном катании.

— Кажется, что в этом сезоне в твоём катании появилось вдохновение?

— Думаю, что на меня повлияло замужество. Мы три дня отмечали свадьбу, это было очень запоминающееся событие. И эмоции от него вдохновляют на ещё большую работу. Счастье в семье даёт настрой на работу. Я человек настроения. Когда я счастлива, то всё хорошо, — приводит слова Губановой Olympics.

Напомним, Губанова вышла замуж за бывшего финского фигуриста Романа Галая 27 июля текущего года.