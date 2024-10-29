«Сердечко ёкнуло». Губанова рассказала, как стала встречаться с мужем Галаем

Бывшая российская фигуристка Анастасия Губанова, представляющая Грузию, вспомнила, как у неё начался роман с финским одиночником Романом Галаем. Минувшим летом пара сыграла свадьбу в Санкт-Петербурге.

— Вы с Романом катались в одной группе…

— Да, когда вместе катались, дружили. Это было года четыре. А потом в один момент и у меня, и у него сердечко ёкнуло, — приводит слова Губановой Olympics.

Губанова начала выступать за Грузию в олимпийском сезоне-2021/2022. На чемпионате Европы – 2023 спортсменка завоевала золото, а на чемпионате Европы – 2024 взяла серебро. С 1 по 3 ноября Губанова выступит на этапе Гран-при во Франции.