Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Губанова — о ведении быта с мужем: занимаюсь обычной домашней кухней: котлетки, пюрешечка

Губанова — о ведении быта с мужем: занимаюсь обычной домашней кухней: котлетки, пюрешечка
Анастасия Губанова
Комментарии

Чемпионка Европы Анастасия Губанова, выступающая за Грузию, ответила, как делит домашние обязанности с супругом Романом Галаем, за которого вышла замуж минувшим летом.

— Говоря о семье, кто у вас готовит?
— Оба. Я занимаюсь обычной домашней кухней: котлетки, пюрешечка. А Рома готовит, я бы сказала, блюда мишленовских ресторанов. У него всегда сложное блюдо с красивой подачей. Он приносит не просто котлету, для него важна подача: например, капельки из соуса. Он эстет и очень любит готовить.

— А кто убирает?
— Убираю чаще всего я. Очень люблю убираться на кухне. Для меня это медитация, — приводит слова Губановой Olympics.

Ранее Губанова рассказала, как на неё повлияло замужество.

Материалы по теме
Губанова: на меня повлияло замужество. Мы три дня отмечали свадьбу
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android