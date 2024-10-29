Губанова — о ведении быта с мужем: занимаюсь обычной домашней кухней: котлетки, пюрешечка

Чемпионка Европы Анастасия Губанова, выступающая за Грузию, ответила, как делит домашние обязанности с супругом Романом Галаем, за которого вышла замуж минувшим летом.

— Говоря о семье, кто у вас готовит?

— Оба. Я занимаюсь обычной домашней кухней: котлетки, пюрешечка. А Рома готовит, я бы сказала, блюда мишленовских ресторанов. У него всегда сложное блюдо с красивой подачей. Он приносит не просто котлету, для него важна подача: например, капельки из соуса. Он эстет и очень любит готовить.

— А кто убирает?

— Убираю чаще всего я. Очень люблю убираться на кухне. Для меня это медитация, — приводит слова Губановой Olympics.

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