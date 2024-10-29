Губанова о планах после спорта: очень интересно направление производства спортивной одежды

Экс-россиянка Анастасия Губанова, представляющая на соревнованиях Грузию, рассказала, чем планирует заниматься после завершения спортивной карьеры.
— Далее впереди олимпийский сезон. А если смотреть намного дальше, чем хотелось бы заняться после спорта?
— Это интересный вопрос. Мне хотелось бы быть тренером, а также, возможно, совмещая с тренерством, открыть своё дело. Очень интересно направление производства спортивной одежды.
— Помню, что ты любила петь.
— Да. Я много пою на каждом празднике. Раньше писала стихи. Это всё хобби, — приводит слова Губановой Olympics.
Ранее Губанова вспомнила, как стала встречаться с мужем — бывшим финским одиночником Романом Галаем.