Чемпионка Европы Губанова ответила, отдаст ли своих детей в фигурное катание

Чемпионка Европы Анастасия Губанова, которая выступает за Грузию, ответила, планирует ли отдавать своих будущих детей в фигурное катание.

— Говоря также о будущем, своих детей хотелось бы отдать в фигурное катание?

— Ой, это такой спорный вопрос. С одной стороны, понимаю путь, который ребёнку придётся пройти, но этот путь такой классный. Скорее всего, наверное, отдадим. Всё равно решать не нам. Если детям будет интересно, они будут с радостью заниматься. А если нет, то заставлять не будем, — приводит слова Губановой Olympics.

Ранее Губанова рассказала, как изменилась, выйдя замуж за бывшего финского фигуриста Романа Галая.