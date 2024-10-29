Загитова: ненавидела после мальчиков кататься, потому что там были дырки

Фигуристка Алина Загитова объяснила, почему не любила кататься на соревнованиях после выступлений мужчин-одиночников. Об этом она рассказала во влоге Первого канала, беседуя с Евгением Семененко на Гран-при в Магнитогорске.

Загитова: Я ненавидела после мальчиков кататься, потому что там были дырки, были очень жёсткие дуги… Вы не боитесь попасть в свои же дуги, свои же кочки?

Семененко: Бывает, случается неприятный момент. Как сейчас случился на чиняне (позиция вращения «волчок». — Прим. «Чемпионата»), но я пытался как-то выйти из этой неприятной ситуации. По-моему, на шестом обороте я почувствовал, что попал, не знаю, додержал ли там ещё два, но так уж вышло. Спишу это на невезение, — ответил Семененко во влоге Первого канала.

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