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Семененко ответил, что думает о соперничестве с Кондратюком

Евгений Семененко ответил, что думает о соперничестве с Кондратюком
Евгений Семененко, Марк Кондратюк
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Фигурист Евгений Семененко ответил Алине Загитовой во влоге Первого канала, что думает о соперничестве с Марком Кондратюком. Об этом он рассказал после выступления в произвольной программе на Гран-при в Магнитогорске.

Загитова: У тебя с Марком (Кондратюком. — Прим. «Чемпионата») следующая стычка будет в Москве…

Семененко: Мне всегда приятно соревноваться с такими сильными соперниками. Получаю от этого удовольствие и рад, что мой спортивный путь проходит с такими талантливыми спортсменами, — сказал Семененко.

Ранее Загитова объяснила, почему ненавидела выступать после мужчин-одиночников на соревнованиях.

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