Кондратюк — о соперничестве с Семененко: не хочу, чтобы меня с кем-то сталкивали

Российский фигурист Марк Кондратюк ответил, как относится к соперничеству с Евгением Семененко и в целом к конкуренции. Об этом он рассказал Алине Загитовой на съёмках влога Первого канала о Гран-при в Магнитогорске.

Загитова: Я спрашивала у Жени (Семененко. — Прим. «Чемпионата») о его настрое на следующий этап в Москве, на котором ты тоже будешь.

Кондратюк: Я не хочу, чтобы меня даже в спортивном плане с кем-то сталкивали. Тем более с теми людьми, с которыми я хорошо общаюсь. Моя борьба — с самим собой. Я выхожу, чтобы показать свой максимум либо не показать его — это уже как сложится. И мне не очень нравится даже какое-то спортивное… какая-то дуэль.

У нас было столько совместных стартов. Где-то я побеждал, где-то – Женя. И это нормально. Мы нормально общаемся.

Загитова: Неужели у тебя нет злости спортивной: сейчас всем покажу? Ты же не будешь говорить: «Он мой друг, я уступлю ему место, что-то не доделаю, например, вращение».

Кондратюк: Конечно, когда я выступаю, хочу быть лучшим. Хочу сделать больше, быстрее, выше, сильнее — это всё понятно. Место, какое бы оно ни было, мне кажется, всё-таки вторично. Да, безусловно, когда мы на льду, мы соперничаем, мы соревнуемся, это очевидно, и это глупо отрицать. Но я не выхожу бороться с Женей, Димой, Петей, Васей… Я просто выхожу соревноваться и показывать себя. Приятно побеждать. Это тоже глупо отрицать. Не мне тебе рассказывать. Но я стараюсь относиться к этому спокойнее. Меня не мотивируют медали как самоцель, — сказал Кондратюк.

Ранее Семененко сказал, что думает о соперничестве с Кондратюком.