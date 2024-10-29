Савосин — о Гран-при в Магнитогорске: сдерживал слёзы, тяжело дались эти соревнования

Фигурист Роман Савосин признался, что сдерживал слёзы после проката произвольной программы на Гран-при в Магнитогорске. Об этом он рассказал Алине Загитовой во влоге Первого канала.

Загитова: Что с настроением у тебя было в «кисс энд край»?

Савосин: Я сдерживал слёзы, потому что мне достаточно тяжело дались эти соревнования. Поэтому немножко на эмоции пробило.

Сложно… Я знал, как ребята проехали, к сожалению. Это давило. Плюс ко всему начал программу с неудачного прыжка, а для меня это, к сожалению, обычно плохо. Мне очень тяжело после этого собраться. Сегодня было много сложных для меня вещей, с которыми надо было справиться, — ответил Савосин.

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