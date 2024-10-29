«Я не подхожу, ок». Загитова узнала у Савосина, какая девушка ему нужна

Российский фигурист Роман Савосин рассказал олимпийской чемпионке 2018 года Алине Загитовой во влоге Первого канала, какая девушка ему нужна.
Загитова: Какая тебе девушка нужна? По характеристикам можешь что-нибудь сказать?
Савосин: Сложно, нет. Это надо пообщаться.
Загитова: Брюнетки или блондинки?
Савосин: Больше блондинки.
Загитова: Так, я не подхожу, ок. Хорошо, а рост?
Савосин: Чуть пониже меня.
Загитова: По росту подхожу. Возраст?
Савосин: Помладше.
Загитова: А тебе сколько?
Савосин: Мне 24, — поделился Савосин.
Ранее Савосин объяснил, почему едва не заплакал после произвольной на Гран-при в Магнитогорске.