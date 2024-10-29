«Я не подхожу, ок». Загитова узнала у Савосина, какая девушка ему нужна

Российский фигурист Роман Савосин рассказал олимпийской чемпионке 2018 года Алине Загитовой во влоге Первого канала, какая девушка ему нужна.

Загитова: Какая тебе девушка нужна? По характеристикам можешь что-нибудь сказать?

Савосин: Сложно, нет. Это надо пообщаться.

Загитова: Брюнетки или блондинки?

Савосин: Больше блондинки.

Загитова: Так, я не подхожу, ок. Хорошо, а рост?

Савосин: Чуть пониже меня.

Загитова: По росту подхожу. Возраст?

Савосин: Помладше.

Загитова: А тебе сколько?

Савосин: Мне 24, — поделился Савосин.

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