Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Семененко рассказал о новом костюме к произвольной с изображением картины Сальвадора Дали

Семененко рассказал о новом костюме к произвольной с изображением картины Сальвадора Дали
Евгений Семененко
Комментарии

Фигурист Евгений Семененко рассказал Алине Загитовой во влоге Первого канала о новом костюме к произвольной программе, в котором выступил на этапе Гран-при России в Магнитогорске. В дизайне использовали изображение из картины Сальвадора Дали.

Загитова: Костюм. Расскажи о его смысле.

Семененко: Я всегда активно участвую в процессе создания. Меняли уже после открытых прокатов и соревнований в Питере. И, я считаю, изменения пошли в лучшую сторону. При создании опирались на творчество художника Сальвадора Дали, на картину «Постоянство времени», — поделился Семененко.

Ранее Семененко высказался о своём соперничестве с Марком Кондратюком.

Материалы по теме
Евгений Семененко ответил, что думает о соперничестве с Кондратюком
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android