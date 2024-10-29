Семененко рассказал о новом костюме к произвольной с изображением картины Сальвадора Дали

Фигурист Евгений Семененко рассказал Алине Загитовой во влоге Первого канала о новом костюме к произвольной программе, в котором выступил на этапе Гран-при России в Магнитогорске. В дизайне использовали изображение из картины Сальвадора Дали.

Загитова: Костюм. Расскажи о его смысле.

Семененко: Я всегда активно участвую в процессе создания. Меняли уже после открытых прокатов и соревнований в Питере. И, я считаю, изменения пошли в лучшую сторону. При создании опирались на творчество художника Сальвадора Дали, на картину «Постоянство времени», — поделился Семененко.

Ранее Семененко высказался о своём соперничестве с Марком Кондратюком.