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Гимнастка Дина Аверина рассказала о травме на шоу Ледниковый период. Фигуристке зашивали подбородок

Дина Аверина рассказала, как ей без наркоза зашивали подбородок на «Ледниковом периоде»
Дина Аверина
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Серебряный призёр Олимпийских игр по художественной гимнастике Дина Аверина рассказала, как получила травму подбородка во время подготовки к съёмкам шоу «Ледниковый период».

«Сразу скажу – виновата я. Просто упала, зашили без наркоза. Было страшно или больно? Сначала страх, боли не было. А потом, как многие знают, я боюсь уколов и иголок, но Дима был рядом, он меня успокаивал. Ещё попросил, чтобы всё красивенько зашили. В гимнастике такого нет, максимум лоб разбивали, как у Ариши. Я только бровь разбивала, но мне не зашивали. Мыслей [покинуть проект] не было, было просто страшно. На первой тренировке после того, как меня зашили, молчали час, пока раскатывались», – цитирует Аверину ТАСС.

Напомним, Дина Аверина выступает в проекте «Ледниковый период» в паре с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьёвым. Всего в рамках проекта примут участие 14 дуэтов.

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