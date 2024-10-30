Боброва: Хавронина и Нарижный уже одной ногой в сторону первого места — Степановой/Букина

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва и комментатор Андрей Журанков высказались о противостоянии дуэтов Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный и Александра Степанова/Иван Букин на этапе Гран-при России в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Екатерина: Хавронина и Нарижный не то что на пятки наступают, а уже одной ногой в сторону первого места — Степановой и Букина. И по оценкам, и, я бы сказала, по катанию. Честно признаться, если ритм-танец у Степановой с Букиным на одном дыхании пролетел, то произвольный — слегка подустали ребята в конце, и это было заметно. Но я хочу отметить, что они проделали большую работу относительно контрольных прокатов над постановкой. Мне нравится, что они взяли что-то неординарное.

Андрей: Я для себя написал: они, несомненно, чемпионы, но хочется говорить о других.

Напомним, Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный стали вторыми на этапе Гран-при России в Магнитогорске, уступив только Александре Степановой и Ивану Букину. Разрыв между парами составил около трёх баллов.