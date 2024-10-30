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«Это провокация». Боброва — о произвольном танце канадских фигуристов

«Это провокация». Боброва — о произвольном танце канадских фигуристов
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва высказалась о новом произвольном танце канадских фигуристов, бронзовых призёров ЧМ Пайпер Гиллес/Поль Пуарье в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

«Откровенно признаюсь: я растерялась. У меня было столько мыслей! Первое, что мне пришло на ум: это так неоднозначно! Но я это имею в виду в позитивном ключе. Костюм неоднозначный — это провокация. Выбор музыки — неоднозначный, компоновка — тоже. Эти все моменты и вызвали у меня эту эмоцию. Но мы об этом говорим, и это хочется пересматривать снова и снова», — сказала Боброва.

Напомним, Пайпер Гиллес и Поль Пуарье победили на этапе Гран-при в Галифаксе в минувшие выходные, набрав более 214 баллов. Их новый произвольный танец поставлен под музыку LIBERA Роберта Прайзмана, а также песню Энни Леннокс.

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