Медведева, Туктамышева, Кондратюк и Ягудин выступят в шоу «Кармен» Авербуха в Москве

На «ЦСКА-Арене» в Москве с 1 по 4 ноября пройдут шесть показов ледового шоу Ильи Авербуха «Кармен» с Евгенией Медведевой в главной роли.

«Не так много больших спектаклей, которые прошли испытание временем. Пожалуй, самый известный среди идущих сейчас, это «Юнона и Авось», который не сходит со сцены уже 40 лет. А наша «Кармен» стала таким же долгожителем и абсолютным хитом среди ледовых спектаклей. Со времени премьеры прошло почти 10 лет, за это время её посмотрели свыше 1 млн человек. Мне кажется, эти цифры говорят сами за себя», — приводит слова Ильи Авербуха пресс-служба шоу.

Премьера ледового мюзикла состоялась в 2015 году в Сочи, а затем в Москве, главные роли тогда исполнили олимпийские чемпионы Татьяна Навка и Роман Костомаров, Алексей Ягудин. В 2024 году в главных ролях выступят двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева, олимпийский чемпионы Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина/Максим Маринин, серебряный призёр Олимпиады Александр Энберт, бронзовый призёр ОИ и чемпион Европы Марк Кондратюк, чемпионка мира Елизавета Туктамышева.