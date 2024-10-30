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«Помимо прыжков, есть другие элементы». Боброва — о словах Кондратюка про 200 баллов

«Помимо прыжков, есть другие элементы». Боброва — о словах Кондратюка про 200 баллов
Марк Кондратюк
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва прокомментировала выступление чемпиона Европы Марка Кондратюка на этапе Гран-при России в Магнитогорске в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

«Что хочется сказать по Марку… Четверные — потрясающие! Молодец! Где-то грязные выезды, да, но он старается этот барьер преодолеть. Прокаты и два старта подряд — пять четверных. Но он так много теряет на других элементах! И вот садится Марк с фразой: «Ну если не сейчас за 200, то я уже не знаю что». Мне так хотелось сказать: «Марк, вращения и дорожки, тогда за 200 точно будет». Помимо прыжков, есть другие элементы и их ещё половина программы», — сказала Боброва.

Напомним, Марк Кондратюк выиграл этап Гран-при России в Магнитогорске с результатом в более 289 баллов. В произвольной программе он прыгнул пять четверных.

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