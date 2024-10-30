Боброва: за что наших фигуристов полощут? Мне кажется, они просто ищут цель

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва и комментатор Андрей Журанков высказались о мотивации российских фигуристов в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Андрей: И кто сейчас скажет, что Малинин человек со слабой второй оценкой? Да никто! И не надо нам пяти четверных. Это только у нас какая-то дурь в фигурном катании. «Я хочу исполнить пять четверных на Олимпиаде», «Я хочу, как она, исполнить пять четверных где-нибудь, правда, мне сейчас 12…», «Мы хотим сделать пять четверных и пробить 200 баллов». Ну окей.

Екатерина: За что наших фигуристов полощут? Мне кажется, они просто ищут цель. У них цели нет. Мы не готовимся к международным стартам, регалии какие-то уже есть, себя надо как-то завести, замотивировать. У Марка (Кондратюка) это 200 баллов, пять четверных.