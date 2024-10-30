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Объявлен регламент турнира «Русский вызов» — 2025. Ягудин не проходит по правилам

Федерация фигурного катания на коньках России и Первый канал опубликовали регламент турнира по шоу-программам «Русский вызов» в сезоне-2024/2025.

Соревнования пройдут 21-23 марта 2025 года в Санкт-Петербурге. Главной темой турнира стало хорошее настроение, цель номера – доставить людям радость.

Участие в турнире смогут принять фигуристы 2008 года рождения и старше, действующие спортсмены или закончившие спортивную карьеру не ранее сезона-2015/2016, демонстрирующие уровень мастерства фигурного катания, ожидаемый от профессиональных спортсменов. Таким образом, действующий победитель Алексей Ягудин не сможет принять участия в соревновательной части турнира.

Оценки за выступление будут складываться из трёх составляющих:

• 1/3 итоговой суммы баллов формируется из средней суммы баллов профессионалов из различных областей исполнительского искусства;

• 1/3 итоговой суммы баллов формируется из средней суммы баллов профессионалов/специалистов, связанных профессионально с фигурным катанием;

• 1/3 итоговой суммы баллов формируется из средней суммы баллов зрителей, присутствующих в зале (1 билет на турнир = 1 голос).

Абсолютный чемпион турнира (наибольшая общая сумма баллов) получит 5 млн рублей, обладатель второго места – 2,5 млн рублей, обладатель третьего места – 1 млн. Победители в специальных номинациях («Фигурное катание», «Искусство» и «Приз зрительских симпатий») получат по 1,5 млн, 750 и 500 тысяч за первое, второе и третье место.