«Я им аплодировал». Журанков — о серебре бывшей российской пары на Гран-при ISU

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва и комментатор Андрей Журанков высказались о выступлении узбекистанской пары с российскими корнями Екатерина Гейниш/Дмитрий Чигирёв на этапе Гран-при ISU в Канаде в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Андрей: Это первая узбекистанская пара, которая выиграла медали этапа Гран-при, медали большого международного турнира. Я им аплодировал. Для меня удивителен тот скачок, который пара из третьего российского эшелона делает на международном уровне. Значит, это хвала тренерам и постановщикам группы Мозер, которые с ними работают. Просто все молодцы. Наши ребята, родные нам, поехали под другим флагом, откатали так, что обыграли в произвольной программе чемпионов мира. Красота!

Екатерина: Мне понравилась их короткая программа — интересная, и произвольная программа. Они не катались от элемента к элементу, они где-то отыгрывали, где-то прослеживался стиль. Я была приятно удивлена этим всем. Действительно очень рада их первому месту в произвольной программе — считаю, это 100% достойно.

Гейниш и Чигирёв стали вторыми на своём дебютном этапе Гран-при ISU, уступив только паре из Канады Динна Стеллато-Дудек/Максим Дешам.