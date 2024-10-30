Вайцеховская — о карьере Трусовой: любое поражение будет играть в минус имиджу

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне известный спортивный журналист Елена Вайцеховская высказалась о решении серебряного призёра ОИ Александры Игнатовой (Трусовой) не выходить в соревновательный сезон.

«Сейчас уже стало окончательно ясно: фигурное катание как спорт нужно спортсменке куда меньше, чем она — этому виду спорта. Логика лежит на поверхности: любое поражение будет играть в минус имиджу, а время, отданное серьёзным тренировкам, неизбежно скажется на графике шоу и прочих коммерческих активностях. То есть на доходах.

Не говорю уже о том, что Игнатова может стать во всех этих проектах гораздо менее популярной, если начнёт соревноваться и проигрывать. Собственно, и сейчас, солируя во всех ледовых шоу Евгения Плющенко, Саша востребована не столько как выдающаяся исполнительница, сколько как звезда с олимпийским шлейфом, воспоминания о котором мощно накрывают публику каждый раз, когда фигуристка выходит на арену», – цитирует Вайцеховскую RT на русском.

В текущем сезоне Александра Игнатова (Трусова) приняла участие в контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге.