Плющенко сообщил, что Трусова продолжает тренировать квады и не приняла решение по карьере

Двукратный олимпийский чемпион, тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о тренировочном процессе Александры Игнатовой (Трусовой).

«Саша тренируется каждый день, мы только вернулись из Санкт-Петербурга, мы дали четыре потрясающих спектакля «Русалочка», в котором она в главной роли, она там прыгала и каскады 3-3, и тройные прыжки. На тренировках она прыгает и четверные прыжки. Она уже взрослый спортсмен, она сама примет решение, когда ей возвращаться, нужно ли возвращаться, я приму её любое решение позитивно», – цитирует Плющенко ТАСС.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Александра Игнатова не планирует принимать участия в соревнованиях сезона-2024/2025. Фигуристка поучаствовала в контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге.