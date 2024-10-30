Щербакова — о работе ведущей в «ЛП»: меня часто перевешивает в положительную сторону

Олимпийская чемпионка и чемпионка мира Анна Щербакова рассказала о специфике работы ведущей шоу «Ледниковый период».

«В первый день было довольно непривычно, особенно первые пару номеров, но потом, мне кажется, я быстро освоилась. Сейчас мне очень нравится, всё равно могу сказать, что меня часто перевешивает больше в положительную сторону, потому что всех ребят знаю, понимаю, какую огромную работу проделывают и люди из народной команды. Абсолютно точно могу сказать, что это очень интересный опыт», — приводит слова Щербаковой ТАСС.

Напомним, сейчас идут съёмки «Народного ледникового периода», Щербакова вошла в состав жюри, хотя изначально продюсер проекта Илья Авербух называл её среди возможных участниц. В прошлом сезоне Анна была ведущей вместе с Алиной Загитовой и Алексеем Ягудиным. «Народный ледниковый период» Ягудин проведёт в паре с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.