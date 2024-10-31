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Анна Щербакова объяснила, почему не стала участницей шоу «Ледниковый период» этого года

Анна Щербакова объяснила, почему не стала участницей шоу «Ледниковый период» этого года
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Олимпийская чемпионка 2022 года Анна Щербакова объяснила, почему не стала участницей шоу «Ледниковый период», как сообщалось изначально, а задействована там только в качестве ведущей.

«Я не люблю говорить о том, что не свершилось. В спорте не бывает сослагательного наклонения, поэтому, если проект случится, я с радостью о нём поговорю в качестве участницы. В будущем будем смотреть по графикам, насколько совпадём. У меня очень насыщенный график, я сейчас и на Гран-при России поеду, и много других задач», — приводит слова Щербаковой ТАСС.

Напомним, сейчас идут съёмки «Народного ледникового периода», Щербакова вошла в состав жюри, хотя изначально продюсер проекта Илья Авербух называл её среди возможных участниц. В прошлом сезоне Анна была ведущей вместе с Алиной Загитовой и Алексеем Ягудиным. «Народный ледниковый период» Ягудин проведёт в паре с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.

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